«Мегафон» выпустил eSIM-роутер
«Мегафон» выпустил мобильный роутер, который позволяет дистанционно активировать мобильный интернет. Об этом «Ведомостям» рассказали в компании.
Роутер поддерживает работу с цифровым eSIM-профилем. Уточняется, что eSIM-роутер возможно подключить удаленно, без визита в салон.
«Абоненту достаточно оформить eSIM на сайте оператора, подтвердить личность через учетную запись «Госуслуг», а затем загрузить профиль на устройство, используя мобильное приложение или веб-интерфейс роутера», – сообщил оператор.
Роутер предусматривает: встроенный аккумулятор емкостью 4000 мАч, обеспечивающий до восьми часов автономной работы в режиме LTE – это позволяет брать роутер в поездки. Одновременно можно подключить до 32 гаджетов через Wi-Fi, который работает в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Роутер поддерживает цифровые и традиционные физические SIM-карты.
В марте «Ведомости» писали, что в I квартале 2026 г. у россиян вырос интерес к услугам, связанным с организацией широкополосного доступа в интернет. Спрос на подключение квартир и офисов к интернету в Москве вырос в три раза. Такой же рост продемонстрировал интерес к организации доступа на дачах и в загородных домах.