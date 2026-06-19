«Мегафон» выпустил eSIM-роутер

В марте «Ведомости» писали, что в I квартале 2026 г. у россиян вырос интерес к услугам, связанным с организацией широкополосного доступа в интернет. Спрос на подключение квартир и офисов к интернету в Москве вырос в три раза. Такой же рост продемонстрировал интерес к организации доступа на дачах и в загородных домах.