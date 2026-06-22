МВД предупредило о фейковых ссылках в ответах ChatGPT

10 марта «Ведомости» писали, что мошенники начали использовать тему ИИ в качестве нового вида инвестскама. Они с помощью лендингов или Telegram-ботов привлекают внимание жертвы к вымышленной торговой платформе, которая якобы принадлежит известной IT-компании или финансовому гиганту. Так, на одном из лендингов предлагается участие в инвестиционной платформе ChatGPT AI и зарабатывать от $2000.