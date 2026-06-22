МВД предупредило о фейковых ссылках в ответах ChatGPT
ChatGPT может ссылаться на мошеннические сайты при ответе на запрос пользователя, предупредили в Управлении по борьбе с противоправным использованием технологий МВД России.
«В некоторых случаях алгоритмы искусственного интеллекта перенаправляли покупателей на фейковые интернет-ресурсы, предназначенные для хищения конфиденциальных данных и денежных средств», – говорится в сообщении.
При ответе нейросеть, в частности, вела на сайты-двойники по продаже вещей и мебели. Такие страницы копируют фирменную символику, изображения и описание товаров брендов, недавно прекративших существование, а в некоторых случаях покупателям предлагали скидки до 80%.
Это могло стать возможным из-за «отравления данных», когда мошенники намеренно распространяли в сети ложную информацию с фальшивыми отзывами, автоматически генерируемые сообщения для форумов и поддельные сведения для индексации.
В МВД РФ рекомендовали делать перекрестную оценку: сравнивать полученные данные на других поисковых платформах и искать первоисточники.
10 марта «Ведомости» писали, что мошенники начали использовать тему ИИ в качестве нового вида инвестскама. Они с помощью лендингов или Telegram-ботов привлекают внимание жертвы к вымышленной торговой платформе, которая якобы принадлежит известной IT-компании или финансовому гиганту. Так, на одном из лендингов предлагается участие в инвестиционной платформе ChatGPT AI и зарабатывать от $2000.