В Max рассказали, как пользователям iPhone получать уведомления без приложения

При переходе по уведомлению система автоматически определит, установлен ли Max на устройстве. Если приложение сохранено на смартфоне, откроется именно оно. В противном случае пользователь будет перенаправлен в веб-версию мессенджера. Разработчики также рекомендуют тем, у кого приложение уже установлено, не удалять его и отключить функцию автоматической выгрузки неиспользуемых программ в настройках iOS. В сообщении подчеркивается, что после удаления повторно установить приложение не получится.