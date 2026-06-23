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В Max рассказали, как пользователям iPhone получать уведомления без приложения

Ведомости

Владельцы iPhone могут настроить получение уведомлений о новых сообщениях в мессенджере Max через веб-версию сервиса. Об этом сообщили представители национального мессенджера.

Для активации уведомлений необходимо установить веб-версию Max на домашний экран устройства. Для этого пользователям рекомендуется открыть сайт мессенджера в браузере Safari, затем воспользоваться меню «Поделиться» и выбрать функцию добавления сервиса на экран «Домой». После подтверждения на рабочем столе появится отдельная иконка мессенджера.

После установки веб-версии на домашний экран потребуется авторизоваться в Max и разрешить отправку уведомлений. Соответствующий запрос появится во всплывающем окне при первом запуске сервиса. После подтверждения пользователь сможет получать уведомления о новых сообщениях непосредственно на iPhone.

При переходе по уведомлению система автоматически определит, установлен ли Max на устройстве. Если приложение сохранено на смартфоне, откроется именно оно. В противном случае пользователь будет перенаправлен в веб-версию мессенджера. Разработчики также рекомендуют тем, у кого приложение уже установлено, не удалять его и отключить функцию автоматической выгрузки неиспользуемых программ в настройках iOS. В сообщении подчеркивается, что после удаления повторно установить приложение не получится.

15 июня в Max также сообщили, что российские граждане, работающие в статусе самозанятых, получили возможность подключиться к платформе для партнеров Мax. Новый функционал стал доступен более чем 16 млн предпринимателей, зарегистрированных в этом налоговом режиме.

11 июня национальный мессенджер запустил тестирование комментариев в каналах. Теперь под постами появились кнопки, ведущие в специальные секции для обсуждения постов. В разделе комментариев пользователи могут общаться друг с другом.

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