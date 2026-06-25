«Роскосмос»: двигатель РД-0124 тратит килограмм топлива за шесть минут

10 июня гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что компании предстоит доработать ракету-носитель «Союз-5» по результатам ее первого испытательного пуска. Производство второй и третьей ракеты уже ведется, их запуски запланированы на лето 2027 г.