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Главная / Технологии /

«Роскосмос»: двигатель РД-0124 тратит килограмм топлива за шесть минут

Ведомости

Ракетный двигатель РД-0124 тратит 1 кг топливной массы за 359 секунд (шесть минут), создавая тягу в 1 кгс (килограмм-силы). Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса».

Отмечается, что 359 секунд – это удельный импульс РД-0124 в вакууме. Показатель отражает эффективность расхода топлива двигателем для создания тяги.

РД-0124 создан в воронежском КБХА (входит в интегрированную структуру НПО «Энергомаш» «Роскосмоса»). Этот двигатель применяется в третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б», а его модификации применяются в ракетах «Ангара» (РД-0124А) и «Союз-5» (РД-0124МС).

Удельный импульс РД-0124МС в пустоте – 361 секунда – является рекордным показателем в числе всех ракетных двигателей в мире, работающих на топливе жидкий кислород – углеводородное горючее.

10 июня гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что компании предстоит доработать ракету-носитель «Союз-5» по результатам ее первого испытательного пуска. Производство второй и третьей ракеты уже ведется, их запуски запланированы на лето 2027 г.

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