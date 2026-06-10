Глава «Роскосмоса» рассказал о доработке «Союза-5» после первого пуска

Первый испытательный пуск ракеты-носителя нового поколения «Союз-5» состоялся 30 апреля 2026 г. с космодрома Байконур. Ракета создается в рамках совместного российско-казахстанского проекта «Байтерек». По словам Баканова, каждая последующая ракета будет выводиться на рынок как сервис. Изначально первый пуск планировался на конец 2025 г., позже его перенесли на 2026 г., в итоге он состоялся в апреле 2026 г. Создание «Союза-5» ведется с использованием новых двигателей разработки НПО «Энергомаш».