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Глава «Роскосмоса» рассказал о доработке «Союза-5» после первого пуска

Ведомости

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что компании предстоит доработать ракету-носитель «Союз-5» по итогам ее первого испытательного пуска. Производство второй и третьей ракеты уже идет, их запуски запланированы на лето 2027 г.

«Первый пуск прошел успешно, мы получили телеметрию, нашли, что нужно еще доработать. Учтем это при производстве второй и третьей ракеты, которые уже изготавливаются. Я думаю, что летом следующего года они уже будут произведены и запущены», – сказал Баканов журналу «Эксперт».

Глава госкорпорации подчеркнул, что рынок пусковых услуг стал крайне конкурентным и главным критерием является стоимость выведения 1 кг полезной нагрузки на орбиту. «Союз-5» может выводить более 17 т на низкую орбиту, и по цене Россия должна сделать эту услугу более конкурентной и привлекательной.

Первый испытательный пуск ракеты-носителя нового поколения «Союз-5» состоялся 30 апреля 2026 г. с космодрома Байконур. Ракета создается в рамках совместного российско-казахстанского проекта «Байтерек». По словам Баканова, каждая последующая ракета будет выводиться на рынок как сервис. Изначально первый пуск планировался на конец 2025 г., позже его перенесли на 2026 г., в итоге он состоялся в апреле 2026 г. Создание «Союза-5» ведется с использованием новых двигателей разработки НПО «Энергомаш».

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