The Information: администрация Трампа попросила OpenAI отложить выпуск GPT 5.6

15 июня Financial Times писала, что администрация Трампа дала компании Anthropic всего 90 минут на выполнение требования ограничить доступ иностранных пользователей к новым моделям искусственного интеллекта Mythos 5 и Fable 5. По данным издания, незадолго до запуска Fable 5 модель прошла необходимые проверки и получила одобрение ведомств, входящих в структуру министерства торговли США. При этом в Anthropic заявляли, что выявленная проблема не является уникальной и может встречаться у других разработчиков систем искусственного интеллекта, включая OpenAI.