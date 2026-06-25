The Information: администрация Трампа попросила OpenAI отложить выпуск GPT 5.6
Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к OpenAI с просьбой отложить выпуск новой модели искусственного интеллекта GPT 5.6 из соображений безопасности. Об этом сообщает The Information.
По данным издания, ситуация отражает растущую неопределенность в отрасли относительно желания правительства проверять новые модели ИИ перед их публичным выпуском.
15 июня Financial Times писала, что администрация Трампа дала компании Anthropic всего 90 минут на выполнение требования ограничить доступ иностранных пользователей к новым моделям искусственного интеллекта Mythos 5 и Fable 5. По данным издания, незадолго до запуска Fable 5 модель прошла необходимые проверки и получила одобрение ведомств, входящих в структуру министерства торговли США. При этом в Anthropic заявляли, что выявленная проблема не является уникальной и может встречаться у других разработчиков систем искусственного интеллекта, включая OpenAI.
По данным издания, незадолго до запуска Fable 5 модель прошла необходимые проверки и получила одобрение ведомств, входящих в структуру министерства торговли США. При этом в Anthropic заявляли, что выявленная проблема не является уникальной и может встречаться у других разработчиков систем искусственного интеллекта, включая OpenAI.