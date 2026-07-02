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«Яндекс» перестроил управление вокруг «Алисы AI» и сменил руководителя Поиска

Ведомости

«Яндекс» объединил команды разработки вокруг «Алисы AI» и назначил нового руководителя Поиска. Единую структуру, которая будет отвечать за развитие ИИ-платформы, возглавит Дмитрий Тимко, а руководителем Поиска станет Александр Поповский. Об этом сообщили в компании.

Оба руководителя работают в «Яндексе» много лет и ранее отвечали за развитие крупных продуктов и стратегических проектов.

До этого разработка «Алисы AI» для различных сервисов экосистемы велась несколькими независимыми командами. Теперь они будут объединены в единую структуру, что должно сократить путь от идеи до запуска новых функций. В новую платформу также войдет разработка ИИ-помощников для профессиональных задач, включая нейроюриста и нейробухгалтера.

«Алиса AI» вошла в топ‑3 самых популярных нейросетей в России

Общество

Поповский также сохраняет должность генерального директора Yandex Search International. В числе его основных задач – увеличение доли «Яндекса», а также развитие новых пользовательских сценариев. В новой роли Поповский будет отвечать за объединение поисковых, рекомендательных и генеративных технологий в продукт «Поиск с Алисой AI».

29 июня «Яндекс» также представил платформу для создания ИИ-агентов для «Алисы AI». Сейчас решение тестируют сервисы компании, а в дальнейшем оно станет доступно сторонним организациям.

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