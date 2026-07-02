«Яндекс» перестроил управление вокруг «Алисы AI» и сменил руководителя Поиска
«Яндекс» объединил команды разработки вокруг «Алисы AI» и назначил нового руководителя Поиска. Единую структуру, которая будет отвечать за развитие ИИ-платформы, возглавит Дмитрий Тимко, а руководителем Поиска станет Александр Поповский. Об этом сообщили в компании.
Оба руководителя работают в «Яндексе» много лет и ранее отвечали за развитие крупных продуктов и стратегических проектов.
До этого разработка «Алисы AI» для различных сервисов экосистемы велась несколькими независимыми командами. Теперь они будут объединены в единую структуру, что должно сократить путь от идеи до запуска новых функций. В новую платформу также войдет разработка ИИ-помощников для профессиональных задач, включая нейроюриста и нейробухгалтера.
Поповский также сохраняет должность генерального директора Yandex Search International. В числе его основных задач – увеличение доли «Яндекса», а также развитие новых пользовательских сценариев. В новой роли Поповский будет отвечать за объединение поисковых, рекомендательных и генеративных технологий в продукт «Поиск с Алисой AI».
29 июня «Яндекс» также представил платформу для создания ИИ-агентов для «Алисы AI». Сейчас решение тестируют сервисы компании, а в дальнейшем оно станет доступно сторонним организациям.