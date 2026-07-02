«Яндекс» перестроил управление вокруг «Алисы AI» и сменил руководителя Поиска

До этого разработка «Алисы AI» для различных сервисов экосистемы велась несколькими независимыми командами. Теперь они будут объединены в единую структуру, что должно сократить путь от идеи до запуска новых функций. В новую платформу также войдет разработка ИИ-помощников для профессиональных задач, включая нейроюриста и нейробухгалтера.