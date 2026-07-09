«Единая Россия» включит в свою программу развитие ИИ и роботов

Технологический раздел народной программы «Единой России» будет иметь горизонт планирования до 2050 г. В него также войдут инициативы по развитию космической отрасли – увеличение количества запусков ракет, рост российской спутниковой группировки, развитие системы ГЛОНАСС и запуск Российской орбитальной станции (РОС). Ранее партия получила около 130 000 инициатив для новой программы, а также готовила предложения по поддержке малых технологических компаний.