«Единая Россия» включит в свою программу развитие ИИ и роботов
Партия «Единая Россия» сформирует технологический раздел народной программы, который будет посвящен развитию инноваций. В него войдут задачи по развитию беспилотных систем, искусственного интеллекта, роботизации, космических сервисов, новых материалов и биотехнологий. Состав партийного совета по инновациям расширен до 33 человек, сообщила партия.
«То, что в Народной программе формируется полноценный технологический раздел, подтверждает высокий общественный запрос на научно-техническое развитие и укрепление технологического суверенитета», – заявил председатель совета, глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Расширение состава совета, по его словам, позволит усилить работу по ключевым направлениям. Роскосмос продолжит участвовать в этой работе и помогать увязывать общественные инициативы с масштабными задачами освоения космоса.
Предложения для технологического раздела собирали на площадках ведущих вузов, форумов «Единой России» и в ходе экспертных дискуссий. «Все они были проанализированы и найдут свое отражение в Народной программе партии. Ни одно из предложений не осталось без нашего внимания», — отметил руководитель проектов «Единой России», секретарь партийного совета Илья Медведев.
Технологический раздел народной программы «Единой России» будет иметь горизонт планирования до 2050 г. В него также войдут инициативы по развитию космической отрасли – увеличение количества запусков ракет, рост российской спутниковой группировки, развитие системы ГЛОНАСС и запуск Российской орбитальной станции (РОС). Ранее партия получила около 130 000 инициатив для новой программы, а также готовила предложения по поддержке малых технологических компаний.
28 июня председатель партии Дмитрий Медведев сообщал, что второй этап съезда «Единой России» пройдет 22 августа. На нем планируется обновленную народную программу партии.