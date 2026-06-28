«Единая Россия» назначила второй этап съезда на 22 августа
Партия «Единая Россия» проведет второй этап XXIII съезда 22 августа. На нем планируется обсудить народную программу партии. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, подводя итоги первого этапа съезда.
Председатель партии отметил, что первый этап съезда не завершает подготовку к дальнейшей работе. Завершая мероприятие, он также обратился к однопартийцам с призывом беречь себя.
Партия «Единая Россия» по итогам XXIII съезда представила пятерку лидеров списка на выборы в Госдуму в 2026 г. Медведев рассказал, что в пятерку вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава «Юнармии» Владислав Головин, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и военкор Евгений Поддубный.
Первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» прошел в Москве. Президент России Владимир Путин, посетивший мероприятие, в своем выступлении затронул ситуацию вокруг России, дальнейшие планы развития страны, вопросы обеспечения безопасности выборов и работу политических партий. В ходе своей речи Путин подчеркнул, что выборы в России пройдут в сентябре в установленные сроки. Президент заявил о мерах по обеспечению безопасности на выборах, включая защиту от внешних манипуляций. Он отметил, что выборы важны для стабильности страны в условиях давления Запада, и заверил в готовности России противостоять вызовам. Путин выразил уверенность в сплоченности всех партий и народа.