«Единая Россия» назначила второй этап съезда на 22 августа

Первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» прошел в Москве. Президент России Владимир Путин, посетивший мероприятие, в своем выступлении затронул ситуацию вокруг России, дальнейшие планы развития страны, вопросы обеспечения безопасности выборов и работу политических партий. В ходе своей речи Путин подчеркнул, что выборы в России пройдут в сентябре в установленные сроки. Президент заявил о мерах по обеспечению безопасности на выборах, включая защиту от внешних манипуляций. Он отметил, что выборы важны для стабильности страны в условиях давления Запада, и заверил в готовности России противостоять вызовам. Путин выразил уверенность в сплоченности всех партий и народа.