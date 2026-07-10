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Главная / Технологии /

Суд аннулировал бренд «Т-мобайл» в России по иску Т-банка

Ведомости

Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск Т-банка и прекратил правовую охрану в России международного товарного знака «Т-мобайл», принадлежащего немецкому оператору Deutsche Telekom. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Суд пришел к выводу, что товарный знак не использовался правообладателем на территории России. При этом в удовлетворении требования о прекращении правовой охраны международного знака T-Mobile было отказано.

Т-банк обратился в суд в июле 2025 г. Истец указывал, что Deutsche Telekom не использует оба товарных знака в России, и просил прекратить их охрану в отношении ряда классов товаров и услуг.

Международные товарные знаки T-Mobile и «Т-мобайл» были зарегистрированы компанией Deutsche Telekom, штаб-квартира которой находится в Бонне, в 2005 и 2006 гг.

3 июня сообщалось, что российский оператор «Т-мобайл» внедрил функцию блокировки исходящих звонков мошенникам. Она применяется в случаях, когда пользователь самостоятельно пытается позвонить злоумышленникам после получения мошеннического письма по электронной почте.

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