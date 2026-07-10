Суд аннулировал бренд «Т-мобайл» в России по иску Т-банка
Суд пришел к выводу, что товарный знак не использовался правообладателем на территории России. При этом в удовлетворении требования о прекращении правовой охраны международного знака T-Mobile было отказано.
Т-банк обратился в суд в июле 2025 г. Истец указывал, что Deutsche Telekom не использует оба товарных знака в России, и просил прекратить их охрану в отношении ряда классов товаров и услуг.
Международные товарные знаки T-Mobile и «Т-мобайл» были зарегистрированы компанией Deutsche Telekom, штаб-квартира которой находится в Бонне, в 2005 и 2006 гг.
3 июня сообщалось, что российский оператор «Т-мобайл» внедрил функцию блокировки исходящих звонков мошенникам. Она применяется в случаях, когда пользователь самостоятельно пытается позвонить злоумышленникам после получения мошеннического письма по электронной почте.