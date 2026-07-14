Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
UNAC0,2270%CNY Бирж.11,473+1,27%IMOEX2 170,78+0,29%RTSI882,48-0,83%RGBI112,84+0,15%RGBITR754,42+0,18%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Bloomberg: DeepSeek готовится к IPO в материковом Китае в 2027 году

Ведомости

Китайский разработчик искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek готовится выйти на IPO на материковой части Китая в 2027 г., сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства отметили, что стартап уже ведет переговоры с бухгалтерскими и банковскими консультантами. В преддверии IPO DeepSeek стремится привлечь дополнительные средства на частном рынке. Компания начала переговоры с инвесторами о новом раунде финансирования, чтобы привлечь еще 480 млрд юаней ($71 млрд).

По словам источников, и сроки проведения IPO, и планы финансирования могут измениться. Реализация будет зависеть от рыночной конъюнктуры и показателей компании. В настоящий момент компания планирует подать заявку ближе к концу 2026 г. или в начале 2027 г. в зависимости от того, когда будут готовы финансовые документы, добавил собеседник агентства.

16 июля The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писала, что DeepSeek привлек более $7,4 млрд в рамках своего первого инвестиционного раунда и стал самым дорогим ИИ-стартапом страны. По словам собеседников издания, оценка DeepSeek превысила $50 млрд.

7 июля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что DeepSeek разрабатывает собственный чип для систем искусственного интеллекта. Проект должен сократить зависимость компании от решений Nvidia и Huawei, которые сейчас используются для обучения и работы моделей.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь