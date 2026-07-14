Bloomberg: DeepSeek готовится к IPO в материковом Китае в 2027 году
Китайский разработчик искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek готовится выйти на IPO на материковой части Китая в 2027 г., сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники агентства отметили, что стартап уже ведет переговоры с бухгалтерскими и банковскими консультантами. В преддверии IPO DeepSeek стремится привлечь дополнительные средства на частном рынке. Компания начала переговоры с инвесторами о новом раунде финансирования, чтобы привлечь еще 480 млрд юаней ($71 млрд).
По словам источников, и сроки проведения IPO, и планы финансирования могут измениться. Реализация будет зависеть от рыночной конъюнктуры и показателей компании. В настоящий момент компания планирует подать заявку ближе к концу 2026 г. или в начале 2027 г. в зависимости от того, когда будут готовы финансовые документы, добавил собеседник агентства.
16 июля The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писала, что DeepSeek привлек более $7,4 млрд в рамках своего первого инвестиционного раунда и стал самым дорогим ИИ-стартапом страны. По словам собеседников издания, оценка DeepSeek превысила $50 млрд.