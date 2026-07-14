Bloomberg: DeepSeek готовится к IPO в материковом Китае в 2027 году

По словам источников, и сроки проведения IPO, и планы финансирования могут измениться. Реализация будет зависеть от рыночной конъюнктуры и показателей компании. В настоящий момент компания планирует подать заявку ближе к концу 2026 г. или в начале 2027 г. в зависимости от того, когда будут готовы финансовые документы, добавил собеседник агентства.