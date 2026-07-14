Экипаж корабля «Союз МС-29» перешел на МКС
Экипаж корабля «Союз МС-29» перешел на борт Международной космический станции (МКС). Трансляцию вел Роскосмос в соцсети «Вконтакте».
Космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон открыли люки корабля и перешли на МКС. Их встретили российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, астронавты США Джессика Меир, Джек Хэтэуэй, Кристофер Уильямс и Европейского космического агентства Софи Адено.
Обновленный экипаж МКС вышел на связь с Землей. Дуброва, Кикину и Менона поздравили с успешной стыковкой.
Экипаж пробыл в пути около трех часов. Корабль следовал по сверхбыстрой схеме сближения со станцией.
Роскосмос сообщал, что Дубров, Кикина и Менон будут работать на орбите 261 сутки. За это время они должны провести 38 экспериментов, включая: «Газоанализатор-ФС», «Теледроид» и «Солнце-Терагерц».