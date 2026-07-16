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«Яндекс» подтвердил безопасность всех генеративных моделей семейства Alice AI

Ведомости

«Яндекс» получил международный сертификат ISO/IEC 42001 для всех моделей семейства Alice AI. Аудит подтвердил соответствие процессов создания и внедрения трех генеративных моделей – языковой, мультимодальной и картиночной, говорится в сообщении компании.

Компания стала первой в России, кто получил этот сертификат. Проверка охватила управление искусственным интеллектом (ИИ) в «Яндексе», защиту данных пользователей и мониторинг ошибок. Эксперты отметили, что «Яндекс» учитывает этические, юридические и социальные риски, обеспечивая прозрачность всех этапов жизненного цикла разработки и эксплуатации нейросетей – от сбора данных до мониторинга и поддержки.

Alice AI LLM и Alice AI ART доступны на платформе для разработки ИИ приложений и агентов Yandex AI Studio. Процессы предоставления моделей внешним клиентам также прошли аудит на соответствие международному стандарту.

ИИ-поиск вырастет двузначными темпами

Технологии

Александр Каледа, директор по информационной безопасности «Яндекса», отметил, что безопасность генеративного ИИ является частью общей системы защиты продуктов компании. Для нейросетей не создается отдельного процесса – к ним применяются те же стандарты, что и к другим сервисам. Полученный сертификат ISO/IEC 42001, по его словам, подтверждает, что такой подход соответствует международным требованиям.

Разработчики, опрошенные «Ведомостями», спрогнозировали, что объем российского рынка ИИ-поиска в 2026 г. может увеличиться как минимум на 33%. IT-компании SocRat и «Спикател» ожидают, что его масштаб может увеличиться до 2 млрд руб. Половина – 1 млрд руб. – будет приходиться на корпоративный сектор, следует из оценки Yandex B2B Tech. Под ИИ-поиском подразумеваются решения для поиска информации в интернете и по другим внутренним системам с помощью ИИ. Рынок формируется за счет платных подписок, стоимость которых рассчитывается в зависимости от объема потребления и наполнения тарифов.

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