«Яндекс» подтвердил безопасность всех генеративных моделей семейства Alice AI

Разработчики, опрошенные «Ведомостями», спрогнозировали, что объем российского рынка ИИ-поиска в 2026 г. может увеличиться как минимум на 33%. IT-компании SocRat и «Спикател» ожидают, что его масштаб может увеличиться до 2 млрд руб. Половина – 1 млрд руб. – будет приходиться на корпоративный сектор, следует из оценки Yandex B2B Tech. Под ИИ-поиском подразумеваются решения для поиска информации в интернете и по другим внутренним системам с помощью ИИ. Рынок формируется за счет платных подписок, стоимость которых рассчитывается в зависимости от объема потребления и наполнения тарифов.