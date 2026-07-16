«Яндекс» подтвердил безопасность всех генеративных моделей семейства Alice AI
«Яндекс» получил международный сертификат ISO/IEC 42001 для всех моделей семейства Alice AI. Аудит подтвердил соответствие процессов создания и внедрения трех генеративных моделей – языковой, мультимодальной и картиночной, говорится в сообщении компании.
Компания стала первой в России, кто получил этот сертификат. Проверка охватила управление искусственным интеллектом (ИИ) в «Яндексе», защиту данных пользователей и мониторинг ошибок. Эксперты отметили, что «Яндекс» учитывает этические, юридические и социальные риски, обеспечивая прозрачность всех этапов жизненного цикла разработки и эксплуатации нейросетей – от сбора данных до мониторинга и поддержки.
Alice AI LLM и Alice AI ART доступны на платформе для разработки ИИ приложений и агентов Yandex AI Studio. Процессы предоставления моделей внешним клиентам также прошли аудит на соответствие международному стандарту.
Александр Каледа, директор по информационной безопасности «Яндекса», отметил, что безопасность генеративного ИИ является частью общей системы защиты продуктов компании. Для нейросетей не создается отдельного процесса – к ним применяются те же стандарты, что и к другим сервисам. Полученный сертификат ISO/IEC 42001, по его словам, подтверждает, что такой подход соответствует международным требованиям.
Разработчики, опрошенные «Ведомостями», спрогнозировали, что объем российского рынка ИИ-поиска в 2026 г. может увеличиться как минимум на 33%. IT-компании SocRat и «Спикател» ожидают, что его масштаб может увеличиться до 2 млрд руб. Половина – 1 млрд руб. – будет приходиться на корпоративный сектор, следует из оценки Yandex B2B Tech. Под ИИ-поиском подразумеваются решения для поиска информации в интернете и по другим внутренним системам с помощью ИИ. Рынок формируется за счет платных подписок, стоимость которых рассчитывается в зависимости от объема потребления и наполнения тарифов.