Суд обязал Anthropic выплатить авторам книг $1,5 млрд за обучение ИИ

Согласно текущей редакции документа, обучение ИИ на объектах авторского или смежного права не должно считаться нарушением авторских или смежных прав, если эти объекты были доведены до всеобщего сведения, доступны «для анализа без ограничения техническими средствами» или если разработчик нейросети правомерно получил экземпляр произведения. В этом случае компании-разработчики смогут использовать без согласия правообладателей фактически любой доступный в интернете контент, в том числе с целью последующей коммерциализации, подчеркнули авторы обращений.