Суд обязал Anthropic выплатить авторам книг $1,5 млрд за обучение ИИ
Федеральный суд в Сан-Франциско утвердил мировое соглашение с компанией Anthropic. Группа авторов книг подавала коллективный иск на $1,5 млрд по обвинению в неправомерном использовании их книг для обучения чат-бота Claude, сообщило агентство Reuters.
«Мы достигли этого соглашения в 2025 г., после знаменательного решения суда, что обучение ИИ на книгах считается добросовестным использованием в соответствии с законом об авторском праве, и этот закон действует и сегодня», – заявила заместитель генерального советника Anthropic Апарна Шридхар.
Как пишет Reuters, этот иск стал одним из десятков среди всех обвинений, предъявленных правообладателями технологическим компаниям. Кроме того, это первое крупное дело в США в этой области, которое завершилось мировым соглашением.
Авторы книг подали иск в 2024 г. По их мнению, Anthropic обучала Claude на пиратских копиях произведений. В сентябре 2025 г. суд решил, что процесс обучения модели является добросовестным использованием материалов, однако посчитал нарушением хранение Anthropic свыше 7 млн пиратских копий книг.
6 июля медиакомпании, ИТ-разработчики и профессиональные объединения правообладателей в России попросили органы госвласти и «Единую Россию» предусмотреть в законопроекте о развитии ИИ правовые условия для лицензирования произведений, используемых для обучения нейросетей.
Согласно текущей редакции документа, обучение ИИ на объектах авторского или смежного права не должно считаться нарушением авторских или смежных прав, если эти объекты были доведены до всеобщего сведения, доступны «для анализа без ограничения техническими средствами» или если разработчик нейросети правомерно получил экземпляр произведения. В этом случае компании-разработчики смогут использовать без согласия правообладателей фактически любой доступный в интернете контент, в том числе с целью последующей коммерциализации, подчеркнули авторы обращений.