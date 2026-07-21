Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,599-0,36%ARSA5,8+2,84%CHKZ15 000+0,67%IMOEX2 078,78+3,9%RTSI833,64+3,59%RGBI112,53+1,88%RGBITR754,11+1,86%
Главная / Технологии /

Telegram запустит собственный криптокошелек Gram

Ведомости

У мессенджера Telegram появится собственный криптокошелек Gram, который будет встроен в приложение. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

Внедрение криптокошелька без хранения ключей состоится этим летом, рассказал Дуров. Он заявил, что технология позволит более чем миллиарду пользователей проводить мгновенные криптовалютные транзакции без комиссий.

«Мы представляем собственный криптокошелек Gram, который будет доступен в каждом приложении Telegram», – отметил он.

21 июля депутаты Госдумы приняли законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах», который должен определить правила работы крипторынка в России. Законопроект был принят сразу во втором и третьем чтениях. При рассмотрении документа во втором чтении 16 июля был предложен ряд поправок. «Ведомости» писали, что в новой версии появились статьи, связанные с ограничением переводов денежных средств, требованиям к майнингу и др.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её