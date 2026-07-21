Telegram запустит собственный криптокошелек Gram
У мессенджера Telegram появится собственный криптокошелек Gram, который будет встроен в приложение. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.
Внедрение криптокошелька без хранения ключей состоится этим летом, рассказал Дуров. Он заявил, что технология позволит более чем миллиарду пользователей проводить мгновенные криптовалютные транзакции без комиссий.
«Мы представляем собственный криптокошелек Gram, который будет доступен в каждом приложении Telegram», – отметил он.
21 июля депутаты Госдумы приняли законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах», который должен определить правила работы крипторынка в России. Законопроект был принят сразу во втором и третьем чтениях. При рассмотрении документа во втором чтении 16 июля был предложен ряд поправок. «Ведомости» писали, что в новой версии появились статьи, связанные с ограничением переводов денежных средств, требованиям к майнингу и др.