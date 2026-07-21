Telegram запустит собственный криптокошелек Gram

21 июля депутаты Госдумы приняли законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах», который должен определить правила работы крипторынка в России. Законопроект был принят сразу во втором и третьем чтениях. При рассмотрении документа во втором чтении 16 июля был предложен ряд поправок. «Ведомости» писали, что в новой версии появились статьи, связанные с ограничением переводов денежных средств, требованиям к майнингу и др.