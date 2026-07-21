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Переписки пользователей DeepSeek оказались доступны через поисковые системы

Ведомости

Переписки пользователей с китайской ИИ-моделью DeepSeek, в том числе русскоязычных, оказались доступны через поисковые системы по специальному поисковому запросу. Об этом сообщил ТАСС.

Как отмечает агентство, при вводе специального запроса поисковики, включая Google, выдают ряд страниц в формате Shared Conversations. Перейдя по ссылкам, можно увидеть вопросы пользователей, ответы нейросети, а также названия документов, которые были загружены в чат. При этом скачать сами пользовательские документы, в том числе через код страницы, невозможно.

В компании MWS AI сообщили ТАСС, что новых утечек переписок с ChatGPT или DeepSeek не зафиксировано. По словам представителей компании, сообщений о взломе сервисов или получении доступа к закрытым диалогам не поступало.

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В MWS AI предположили, что обнаруженные переписки представляют собой старые либо намеренно опубликованные страницы, которые ранее были открыты пользователями через функцию публичных ссылок. Такие материалы не позволяют получить доступ к аккаунтам пользователей или их закрытой истории переписки.

20 июля технологическое издание The Next Web писало, что четыре исследовательские команды за 10 дней выявили четыре разных способа взлома ИИ-моделей. Исследования показали, что главная проблема таких систем заключается не в ошибках самих моделей, а в том, что они получают доступ к личным данным пользователей, памяти и внешним сервисам.

Исследователи отмечали, что развитие ИИ-агентов идет быстрее, чем создание механизмов их защиты. По их оценке, проблема заключается не в конкретном продукте или отдельной модели, а в том, что пользователей подключают к автономным системам быстрее, чем индустрия успевает устранить связанные с ними риски.

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