Исследователи связали эти угрозы с концепцией «летальной триады» ИИ-безопасности: наличие у агента доступа к личным данным, возможность получать информацию из ненадежных источников и способность передавать данные наружу. При сочетании этих факторов даже одно вредоносное сообщение может привести к утечке конфиденциальной информации. По мнению специалистов, защитить пользователей могут дополнительные проверки действий ИИ, но такие меры могут замедлить работу агентов, тогда как скорость и автономность остаются одними из главных преимуществ подобных систем.