Минцифры разработало проект доктрины по борьбе с киберпреступностью до 2035 года

Реализация документа разделена на три этапа. До 2028 г. планируется подготовить необходимые нормативные акты и утвердить методики расчета целевых показателей. До 2030 г. предполагается создать технологическую основу системы и начать поэтапное внедрение механизмов противодействия киберпреступлениям. На заключительном этапе, до 2035 г. предусмотрены развитие и совершенствование этих механизмов, а также подготовка предложений по их дальнейшему совершенствованию.