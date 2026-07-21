Минцифры разработало проект доктрины по борьбе с киберпреступностью до 2035 года
Министерство цифрового развития подготовило проект доктрины развития системы противодействия киберпреступлениям до 2035 г. Документ опубликован для общественного обсуждения на сайте ведомства.
Проект разработан совместно с другими ведомствами и определяет приоритеты, цели, задачи и основные направления государственной политики в сфере борьбы с киберпреступностью. При этом доктрина не содержит конкретных механизмов противодействия, а задает направления, на основе которых впоследствии будут разрабатываться нормативно-правовые акты.
Реализация документа разделена на три этапа. До 2028 г. планируется подготовить необходимые нормативные акты и утвердить методики расчета целевых показателей. До 2030 г. предполагается создать технологическую основу системы и начать поэтапное внедрение механизмов противодействия киберпреступлениям. На заключительном этапе, до 2035 г. предусмотрены развитие и совершенствование этих механизмов, а также подготовка предложений по их дальнейшему совершенствованию.
В министерстве отметили, что после завершения общественного обсуждения в проект доктрины могут быть внесены изменения.
В январе премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что новые законодательные меры по защите граждан от кибермошенничества могут вступить в силу с сентября.
По его словам, в конце прошлого года в Госдуму внесли законопроект, направленный на повышение защищенности граждан от злоумышленников, использующих цифровые технологии. Документ включает около 20 инициатив. «В дополнение к ним рассмотрим еще ряд изменений в правовую базу. Предполагается, что нововведения вступят в силу с сентября», – отметил Мишустин.