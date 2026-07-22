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РКН не ограничивал доступ к DeepSeek после сообщений об утечке данных

Ведомости

Роскомнадзор не ограничивал доступ к китайской ИИ-модели DeepSeek на фоне сообщений о возможной утечке диалогов пользователей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В РКН пояснили, что доступ к информации в интернете может быть ограничен только на основании решений уполномоченных органов. В отношении DeepSeek таких решений в ведомство не поступало.

21 июля ТАСС писал, что переписки пользователей с DeepSeek, в том числе русскоязычных, оказались доступны через поисковые системы по специальному поисковому запросу.

Как отмечает агентство, при вводе специального запроса поисковики, включая Google, выдают ряд страниц в формате Shared Conversations. Перейдя по ссылкам, можно увидеть вопросы пользователей, ответы нейросети, а также названия документов, которые были загружены в чат. При этом скачать сами пользовательские документы, в том числе через код страницы, невозможно.

20 июля технологическое издание The Next Web писало, что четыре исследовательские команды за 10 дней выявили четыре разных способа взлома ИИ-моделей. Исследования показали, что главная проблема таких систем заключается не в ошибках самих моделей, а в том, что они получают доступ к личным данным пользователей, памяти и внешним сервисам.

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