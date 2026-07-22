В мессенджере Max начали тестировать функцию создания историй

В апреле лидером по этому показателю оставался Telegram, однако в июне он опустился на второе место с аудиторией 75,7 млн человек. Третье место занял WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , месячный охват которого составил 63,5 млн пользователей.