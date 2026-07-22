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В мессенджере Max начали тестировать функцию создания историй

Ведомости

Некоторым пользователям мессенджера Max на устройствах Android стала доступна функция создания историй. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, при входе в приложение пользователи видят уведомление: «Истории уже доступны в новой версии из RuStore. Нажмите, чтобы обновить». Сейчас функция работает в тестовом режиме и доступна только части пользователей Android.

О планах добавить в Max истории и комментарии генеральный директор сервиса Фарит Хуснояров сообщал еще 12 мая. Тогда же он рассказывал, что до конца 2026 г. платформа намерена запустить функцию быстрого переключения между несколькими аккаунтами.

21 июля стало известно, что Max стал крупнейшим мессенджером в России по месячному охвату аудитории. По данным Mediascope, в июне сервисом хотя бы один раз воспользовались 86,2 млн жителей страны старше 12 лет.

В апреле лидером по этому показателю оставался Telegram, однако в июне он опустился на второе место с аудиторией 75,7 млн человек. Третье место занял WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), месячный охват которого составил 63,5 млн пользователей.

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