В «Госуслуги» могут интегрировать функции соцсетей
Правительство обсуждает стратегию развития «Госуслуг» до 2035 г., в рамках которой портал может стать универсальной платформой для общения, повседневных сервисов и госуслуг. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.
Предлагается создать социальную сеть с лентой публикаций и сообществами, а также семейные сервисы: доверенные чаты, общий календарь и возможность оформлять услуги за близких.
В экосистему может войти агрегатор мероприятий – культурных, спортивных, туристических и волонтерских – с возможностью создавать события, получать рекомендации и бонусы от партнеров.
В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили, что ключевой вектор – создание цифровой экосистемы для граждан с использованием преимущества надежной верификации пользователей. Стратегия рассчитана до 2035 г., но основные изменения могут начать внедряться уже в ближайшие годы.
21 июля Госдума приняла закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан через портал «Госуслуги» о заключении кредитных договоров. Банки и МФО должны будут без промедления информировать заемщиков о подписании от их имени кредитного договора и его основных условиях. Уведомление будет направляться через «Госуслуги» или по контактным данным клиента в течение 15 минут.