В «Госуслуги» могут интегрировать функции соцсетей

21 июля Госдума приняла закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан через портал «Госуслуги» о заключении кредитных договоров. Банки и МФО должны будут без промедления информировать заемщиков о подписании от их имени кредитного договора и его основных условиях. Уведомление будет направляться через «Госуслуги» или по контактным данным клиента в течение 15 минут.