Госдума обязала уведомлять об оформлении кредита через «Госуслуги»

Законопроект был принят в первом чтении 17 марта. Его авторами выступила группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В документе уточнялось, что уведомление будет содержать ключевые сведения о кредите, а также, если действует «период охлаждения», информацию о возможности отказаться от займа и контакты кредитной организации, по которым это можно сделать.