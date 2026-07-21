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Госдума обязала уведомлять об оформлении кредита через «Госуслуги»

Ведомости

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан через портал «Госуслуги» о заключении кредитных договоров. Об этом сообщили в нижней палате парламента.

Согласно документу, банки и МФО должны будут незамедлительно информировать заемщиков о подписании от их имени кредитного договора и его основных условиях. Уведомление будет направляться через «Госуслуги» или по контактным данным клиента в течение 15 минут.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что принятие закона позволит снизить риски оформления кредитов мошенниками без ведома граждан.

Законопроект был принят в первом чтении 17 марта. Его авторами выступила группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В документе уточнялось, что уведомление будет содержать ключевые сведения о кредите, а также, если действует «период охлаждения», информацию о возможности отказаться от займа и контакты кредитной организации, по которым это можно сделать.

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