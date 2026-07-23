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Минцифры рекомендовало установить российские сертификаты безопасности на гаджеты

Ведомости

Россиянам рекомендуется устанавливать сертификаты безопасности Минцифры РФ на устройства, чтобы получать бесперебойный доступ к сайтам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам при использовании иностранных браузеров, сообщило ведомство.

«Сертификаты безопасности подтверждают, что сайт настоящий, и защищают передачу данных между пользователем и ресурсом. Браузер проверяет сертификат сайта и цепочку доверия до удостоверяющего центра, который его выпустил», – отметили в министерстве.

Представители ведомства объяснили, что в случае если проверка не проходит, сайт может не открыться или предупредить пользователя о проблемах с безопасностью. Они также напомнили, что сертификаты безопасности начали действовать в 2022 г., их установка безопасна и не влияет на работу гаджета.

Минцифры подчеркнуло, что установить сертификаты можно с помощью инструкции на портале «Госуслуги». В заявлении ведомства отмечается, что ряд ресурсов уже сообщил о возможной недоступности после отзывов сертификатов иностранными удостоверяющими центрами.

3 июня координатор партпроекта «Цифровая Россия», член Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин отмечал, что пожелания населения показывают, что, несмотря на наличие в «белых списках» финансовых, медицинских и других сервисов, их необходимо расширить.

1 июня президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ФСБ России обеспечить бесперебойную работу портала «Госуслуги», платежных систем и сервисов записи к врачу в условиях ограничений мобильного интернета. При этом он подчеркнул, что приоритетом при возможных отключениях остается безопасность людей, а широкое информирование о таких мерах может нанести ущерб безопасности, «поскольку преступники тоже все слышат, все видят».

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