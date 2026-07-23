Минцифры рекомендовало установить российские сертификаты безопасности на гаджеты

Представители ведомства объяснили, что в случае если проверка не проходит, сайт может не открыться или предупредить пользователя о проблемах с безопасностью. Они также напомнили, что сертификаты безопасности начали действовать в 2022 г., их установка безопасна и не влияет на работу гаджета.