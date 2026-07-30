Медведев: Россия перейдет на отечественное ПО

По словам Медведева, он возглавляет специальную комиссию по вопросу отечественного ПО, где даются «грозные поручения». При этом председатель ЕР признал, что процесс идет не очень быстро. Он отметил, что технологии, созданные в России, также должны быть не хуже иностранных. Медведев выразил мнение, что для этого необходимо в том числе применять творческий подход и «делать по-настоящему качественный софт».