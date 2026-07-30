Медведев: Россия перейдет на отечественное ПО
Россия перейдет на российское программное обеспечение (ПО), однако для этого оно должно быть качественным. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ, руководитель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе молодежного форума «Гвардейск».
«Переходить будем, переходить надо, но переходить на качественные российские программные технологии», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Медведева, он возглавляет специальную комиссию по вопросу отечественного ПО, где даются «грозные поручения». При этом председатель ЕР признал, что процесс идет не очень быстро. Он отметил, что технологии, созданные в России, также должны быть не хуже иностранных. Медведев выразил мнение, что для этого необходимо в том числе применять творческий подход и «делать по-настоящему качественный софт».
27 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия должна обладать суверенными информационными технологиями и собственными инструментами для создания смыслов. По его словам, стране необходимо создавать востребованный и вызывающий доверие информационный контент. Он также отметил, что наличие собственных соцсетей является одним из признаков технологического суверенитета, которым сегодня обладают лишь немногие государства.
В тот же день представитель Минцифры РФ сообщил «Ведомостям», что ведомство работает над мерами господдержки для разработчиков отечественного программного обеспечения (ПО) для развития цифровых двойников в промышленности. Также министерство собирается предусмотреть нормативное регулирование для обращения с промышленными данными. Цифровые двойники – это специализированное ПО, предназначенное для создания, визуализации, анализа и управления виртуальными копиями реальных физических объектов, процессов и целых предприятий.