Visa договорилась о покупке компании BioCatch за $2,4 млрд

Компания BioCatch основана в 2011 г. Сейчас она работает более чем с 350 банками по всему миру. BioCatch помогает отличать добросовестных пользователей от мошенников в режиме реального времени, анализируя такие сигналы, как нажатия клавиш, сенсорные жесты и действия устройства.