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Visa договорилась о покупке компании BioCatch за $2,4 млрд

Ведомости

Крупнейший в мире оператор платежных систем Visa достиг соглашения о покупке стартапа BioCatch, оказывающего услуги по борьбе с финансовым мошенничеством с применением ИИ-технологий, сообщил Reuters.

Стартап будет выкуплен за $2,4 млрд у инвестиционной фирмы Permira и других инвесторов. Это стало очередной попыткой Visa усилить свои предложения в области кибербезопасности. Ожидается, что сделка Visa с BioCatch будет завершена к концу II квартала 2027 г.

В агентстве отметили, что за последние пять лет Visa инвестировала более $13 млрд в технологии для борьбы с мошенничеством.

Компания BioCatch основана в 2011 г. Сейчас она работает более чем с 350 банками по всему миру. BioCatch помогает отличать добросовестных пользователей от мошенников в режиме реального времени, анализируя такие сигналы, как нажатия клавиш, сенсорные жесты и действия устройства.

28 июля стало известно, что Visa планирует сократить около 2600 рабочих мест, что составляет примерно 7% ее штата. Сокращения в первую очередь затронут технологические и продуктовые подразделения.

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