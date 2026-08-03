В Госдуме предложили предупреждать водителей об эвакуации автомобиля

3 августа «Ведомости. Юг» писали, что поступления в дорожный фонд Краснодара от парковочной деятельности за первое полугодие 2026 г. составили 641,6 млн руб. Это на 43,7% больше, чем годом ранее, когда в бюджет поступило 446,1 млн руб. По данным администрации, из общей суммы 220,7 млн руб. обеспечены оплатой парковки, еще 420,8 млн руб. – штрафами за ее неоплату. Все средства направляются в муниципальный дорожный фонд и используются для содержания, ремонта и строительства дорожной инфраструктуры.