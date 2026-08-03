В Госдуме предложили предупреждать водителей об эвакуации автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили изменить порядок эвакуации автомобилей и обязать уведомлять владельцев транспортных средств заранее. Законопроект о введении предварительных уведомлений через «Госуслуги» внесен в палату парламента, передает «РИА Новости».
Инициатива предусматривает, что перед началом перемещения автомобиля на специализированную стоянку должностные лица должны будут направлять владельцу или водителю предупреждение за 15 минут до эвакуации. Авторы законопроекта считают, что такая мера позволит дать автомобилистам возможность оперативно устранить нарушение до применения принудительной меры.
Согласно пояснениям к документу, система предварительного оповещения через «Госуслуги» должна повысить удобство для водителей и снизить социальную напряженность, возникающую при эвакуации автомобилей. В случае если собственник готов незамедлительно устранить причину нарушения, перемещение машины на штрафстоянку может оказаться необоснованным.
3 августа «Ведомости. Юг» писали, что поступления в дорожный фонд Краснодара от парковочной деятельности за первое полугодие 2026 г. составили 641,6 млн руб. Это на 43,7% больше, чем годом ранее, когда в бюджет поступило 446,1 млн руб. По данным администрации, из общей суммы 220,7 млн руб. обеспечены оплатой парковки, еще 420,8 млн руб. – штрафами за ее неоплату. Все средства направляются в муниципальный дорожный фонд и используются для содержания, ремонта и строительства дорожной инфраструктуры.