Минцифры предложило предустанавливать на смартфоны системных помощников с ИИ

Проект также предусматривает, что при первом включении устройства будет отображаться обязательное диалоговое окно со списком доступных для установки системных помощников. Пропустить этот этап без выбора программы или явного отказа от ее установки будет нельзя. При этом впоследствии пользователь сможет изменить настройки или отключить системного помощника.