Минцифры предложило предустанавливать на смартфоны системных помощников с ИИ
Минцифры подготовило проект правительственного постановления, согласно которому на смартфоны с обязательной предустановкой российского ПО предлагается устанавливать и программы класса «системный помощник», работающие на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Документ опубликован федеральный портал проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, под системным помощником понимается программа на базе ИИ, которая позволяет пользователю взаимодействовать с функциями устройства, операционной системой и установленными приложениями с помощью голосового, текстового и визуального ввода. В перечень таких программ планируется включать наиболее популярные отечественные ИИ-помощники, исключительные права на которые принадлежат российским правообладателям.
Проект также предусматривает, что при первом включении устройства будет отображаться обязательное диалоговое окно со списком доступных для установки системных помощников. Пропустить этот этап без выбора программы или явного отказа от ее установки будет нельзя. При этом впоследствии пользователь сможет изменить настройки или отключить системного помощника.
Кроме того, производители устройств должны будут обеспечить системным помощникам условия использования не хуже, чем у собственных аналогичных сервисов, включая возможность голосовой активации, фонового обновления, получения push-уведомлений и доступа к функциям операционной системы.
Также допускается размещение на главном экране устройства одного виджета, обеспечивающего доступ к поиску в интернете и технологиям искусственного интеллекта, если он входит в состав предустановленного поискового приложения.
30 июля зампредседателя Совбеза РФ, руководитель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что Россия перейдет на российское ПО, однако для этого оно должно быть качественным. «Переходить будем, переходить надо, но переходить на качественные российские программные технологии», – сказал он.