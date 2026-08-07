В РФ определили первые отрасли для приоритетного внедрения суверенных ИИ-моделей
Образование и госуслуги станут первыми сферами для приоритетного внедрения суверенных и национальных моделей искусственного интеллекта (ИИ). Такое решение было принято в ходе обсуждения подзаконных актов к закону о поддержке ИИ, в котором участвовали регулятор и крупные технологические компании.
На площадке АНО «Цифровая экономика» представители «Яндекса», «Сбера», ВК, «Ростелекома» и других компаний обсудили процедуру присвоения статуса моделям. Упрощены требования к ЦОД – теперь достаточно аренды, а обязательное включение в реестр исключено. Также обсуждаются механизмы обновления моделей и экспертиза на соответствие российским ценностям.
Процедура станет более клиентоориентированной: разработчики смогут дозаполнять документы без повторной подачи. Кроме того, было предложено разработать отдельную методику и эталонный набор проверочных заданий для размещения в открытом доступе, с плановой актуализацией. Такое решение даст всем разработчикам одинаковое и заранее понятное представление о требованиях, которым должна соответствовать модель ИИ.
Работа над подзаконными актами продолжится в формате диалога с бизнесом на площадке АНО «Цифровая экономика».
26 июля президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке развития технологий ИИ в стране. Закон регулирует отношения в сфере разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей ИИ. Документ также определяет основные понятия и принципы регулирования отношений, связанных с такими технологиями. Одним из принципов правового регулирования стало обеспечение благоприятных условий для развития ИИ-технологий и их использования в России.