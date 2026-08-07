В РФ определили первые отрасли для приоритетного внедрения суверенных ИИ-моделей

Процедура станет более клиентоориентированной: разработчики смогут дозаполнять документы без повторной подачи. Кроме того, было предложено разработать отдельную методику и эталонный набор проверочных заданий для размещения в открытом доступе, с плановой актуализацией. Такое решение даст всем разработчикам одинаковое и заранее понятное представление о требованиях, которым должна соответствовать модель ИИ.