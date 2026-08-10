ФАС выявила нарушение рекламного законодательства у телеканала ТНТ

В ФАС напомнили, что при совмещении рекламы с телепередачей способом наложения на изображение ее размер не должен превышать 7% площади экрана. В связи с этим действия рекламораспространителя были признаны не соответствующими требованиям п. 1 ч. 2 ст. 14 Федерального закона «О рекламе».