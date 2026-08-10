ФАС выявила нарушение рекламного законодательства у телеканала ТНТ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала АО «ТНТ-Телесеть» нарушившим требования законодательства о рекламе при трансляции сериала «СашаТаня» в мае 2026 г. Об этом сообщили в ведомстве.
Поводом для разбирательства стало размещение рекламы детского питания компании «Бибиколь Рус» в нижней части телевизионного экрана в виде наложения на кадр транслируемой телепрограммы. По данным службы, площадь рекламного сообщения превысила допустимый законом предел и составила более 7% от общей площади экрана.
В ФАС напомнили, что при совмещении рекламы с телепередачей способом наложения на изображение ее размер не должен превышать 7% площади экрана. В связи с этим действия рекламораспространителя были признаны не соответствующими требованиям п. 1 ч. 2 ст. 14 Федерального закона «О рекламе».
6 августа ФАС признала рекламу «Фонбет ТВ» ненадлежащей. По данным ведомства, распространение рекламы таких услуг на наружных конструкциях и использование в ней образов людей противоречит п. 8 ч. 1, ч. 2, 2.1 ст. 27 закона о рекламе. В мае – июне в Москве распространялась реклама букмекерских услуг Fonbet, в которой использовался образ тренера футбольной команды.
2 июля антимонопольщики усмотрели в рекламе букмекерской конторы Fonbet нарушение законодательства, возбуждено дело по ст. 27 закона «О рекламе». По версии ведомства, последний месяц букмекер распространял наружную рекламу с изображением футбольного тренера.