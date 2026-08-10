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Цукерберг назвал главную угрозу развития искусственного интеллекта

Ведомости

Основатель корпорации Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг выпустил манифест, в котором рассказал о собственном видении развития искусственного интеллекта (ИИ), сообщил Axios.

Манифест Цукерберга насчитывает около 6500 слов. В нем предприниматель выступил в защиту дальнейшего развития ИИ и заявил, что многие распространенные опасения относительно технологии преувеличены и не учитывают потенциальные преимущества ее использования. По его мнению, значительно более опасным сценарием станет ситуация, при которой доступ к наиболее мощным моделям получит лишь ограниченный круг людей, компаний или государств.

Одним из способов избежать этого он назвал максимально широкое распространение технологии. По его словам, доступ к ИИ позволит расширить возможности отдельных людей и одновременно создать систему сдержек и противовесов.

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Технологии / Интернет и digital

Цукерберг также выступил за сохранение лидерства США и других демократических стран в сфере искусственного интеллекта. Он предупредил, что чрезмерное регулирование отрасли в Соединенных Штатах может предоставить преимущество другим государствам. По его оценке, задержка выпуска новых американских моделей даже на месяц способна создать существенные риски для технологического лидерства страны, поскольку сейчас преимущество разработчиков может измеряться неделями.

В манифесте предприниматель сравнил распространение ИИ с предыдущими технологическими преобразованиями. По его словам, появление новых технологий неоднократно сопровождалось опасениями, что часть людей окажется в проигрыше, однако в результате человечество получало более высокий уровень благосостояния, здоровья и свободы.

Meta намерена сделать инструменты на основе ИИ бесплатными или доступными по цене для широкого круга пользователей. Цукерберг также пообещал создать для будущих персональных ИИ-агентов полностью приватный режим, при котором доступа к данным не будет иметь даже сама компания.

Кроме того, Meta планирует возобновить выпуск некоторых моделей с открытыми весами и усилить контроль за безопасностью их публикации. Компания также создаст фонд объемом $1 млрд для поддержки американских регионов, где расположены ее центры обработки данных.

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