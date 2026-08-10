Цукерберг назвал главную угрозу развития искусственного интеллекта

Манифест Цукерберга насчитывает около 6500 слов. В нем предприниматель выступил в защиту дальнейшего развития ИИ и заявил, что многие распространенные опасения относительно технологии преувеличены и не учитывают потенциальные преимущества ее использования. По его мнению, значительно более опасным сценарием станет ситуация, при которой доступ к наиболее мощным моделям получит лишь ограниченный круг людей, компаний или государств.