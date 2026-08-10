Горелкин призвал профинансировать строительство центров обработки данных

«Ведомости» писали в феврале, что в РФ могут появиться спецэнергозоны для искусственного интеллекта. В рамках инициативы, как сообщали источники, при создании СЭЗ для сетевых организаций введут сроки, в которые они будут обязаны осуществить технологическое присоединение, а также будет действовать единый тариф на услуги по передаче электрической энергии. Также ведутся переговоры о возможности создания специализированных гарантирующих поставщиков, осуществляющих деятельность исключительно на территории СЭЗ.