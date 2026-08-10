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Главная / Технологии /

Горелкин призвал профинансировать строительство центров обработки данных

Ведомости

Правительство намерено стимулировать спрос на российские ИИ-решения, большую часть средств нужно направить на строительство центров обработки данных. Об этом написал депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram.

Общий объем планируемой господдержки российских ИИ-технологий может превысить 70 млрд руб., сообщил он. «На мой взгляд, большую часть этой суммы следует направить на более фундаментальную задачу – строительство специализированных центров обработки данных», – предложил Горелкин.

Он отметил, что в одной из ранних версий законопроекта о поддержке развития ИИ описывалась концепция «специальных энергетических зон» (СЭЗ). Депутат рассчитывает, что инициатива будет реализована в виде соответствующего подзаконного акта. По его мнению, без решения вопроса о СЭЗ меры поддержки в виде стимулирования спроса, налоговых послаблений для разработчиков эффекта не дадут.

«Невозможно выиграть глобальную ИИ-гонку, используя иностранную инфраструктуру, – пусть даже частично. Большие языковые модели у нас уже есть, теперь дело за большой энергетической и вычислительной инфраструктурой для их совершенствования», – заключил он.

«Ведомости» писали в феврале, что в РФ могут появиться спецэнергозоны для искусственного интеллекта. В рамках инициативы, как сообщали источники, при создании СЭЗ для сетевых организаций введут сроки, в которые они будут обязаны осуществить технологическое присоединение, а также будет действовать единый тариф на услуги по передаче электрической энергии. Также ведутся переговоры о возможности создания специализированных гарантирующих поставщиков, осуществляющих деятельность исключительно на территории СЭЗ.

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