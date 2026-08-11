Claude начал маркировать ИИ-контент невидимыми водяными знаками
Нейросеть Claude теперь будет маркировать контент, созданный с ее помощью. Об этом сообщила компания Anthropic. Нововведение связано с выполнением требований кодекса практики Евросоюза (ЕС) по прозрачности контента, созданного искусственным интеллектом (ИИ).
Все новые модели Claude, запущенные в ЕС начиная со 2 августа 2026 г., будут поддерживать маркировку с момента выхода. Невидимые водяные знаки будут встраиваться непосредственно в сгенерированный текст и, как утверждает Anthropic, не повлияют на его смысл, качество и читаемость. Маркировка должна сохраняться при копировании текста и в некоторых случаях после его редактирования.
Механизм будет распространяться на поддерживаемые версии Claude во всех продуктах компании, включая Claude Platform (API), Claude, Claude Code, Claude Cowork и Claude Tag. При этом маркировка будет применяться не только в Евросоюзе, но и во всех странах, где доступны соответствующие модели. Anthropic также работает над внедрением технологии в модели, выпущенные до 2 августа.
Для созданных Claude файлов, в частности изображений в форматах PNG, JPG и SVG, компания будет использовать подписанные метаданные о происхождении на основе открытого стандарта C2PA. Они позволят определить, что файл обрабатывался Claude, а также проверить, подвергался ли он изменениям.
Anthropic планирует предоставить пользователям и сторонним организациям инструменты для обнаружения такой маркировки. При этом компания предупредила, что наличие метки не доказывает, что Claude является первоначальным автором материала: нейросеть могла использоваться, например, только для перевода, редактирования или пересказа текста. Отсутствие водяного знака также не гарантирует, что контент не был создан ИИ, поскольку маркировка может исчезнуть после существенного редактирования или преобразования файла.
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