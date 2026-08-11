Claude начал маркировать ИИ-контент невидимыми водяными знаками

Механизм будет распространяться на поддерживаемые версии Claude во всех продуктах компании, включая Claude Platform (API), Claude, Claude Code, Claude Cowork и Claude Tag. При этом маркировка будет применяться не только в Евросоюзе, но и во всех странах, где доступны соответствующие модели. Anthropic также работает над внедрением технологии в модели, выпущенные до 2 августа.