С помощью Мax можно заселиться в 800 отелей
Заселение в отели с помощью Мах стало доступно более чем в 800 отелях в 70 регионах России, сообщили в пресс-службе мессенджера.
Больше всего гостиниц с цифровым заселением в Татарстане, Псковской, Ульяновской, Кировской, Новгородской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.
«Внедрение цифрового заселения через Мах демонстрирует высокую динамику, технология получает положительные отзывы как от бизнеса, так и от туристов. Дальнейшая синхронизация информационных систем и обучение персонала остаются приоритетными задачами на ближайшие месяцы», – заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.
Быстрая регистрация с помощью Мах стала доступна в апреле этого года. Теперь гости могут не предоставлять бумажные документы.
Для заселения в отель на стойке регистрации гостю необходимо зайти в раздел с цифровым ID, выбрать документ, удостоверяющий личность, нажать на кнопку «Предъявить» и показать QR-код сотруднику для сканирования данных. Для подтверждения личности необходимо нажать на кнопку «Подтверждение личности» и предъявить QR-код с фотографией. Фото можно сделать на «Госуслугах».