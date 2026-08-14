С помощью Мax можно заселиться в 800 отелей

Для заселения в отель на стойке регистрации гостю необходимо зайти в раздел с цифровым ID, выбрать документ, удостоверяющий личность, нажать на кнопку «Предъявить» и показать QR-код сотруднику для сканирования данных. Для подтверждения личности необходимо нажать на кнопку «Подтверждение личности» и предъявить QR-код с фотографией. Фото можно сделать на «Госуслугах».