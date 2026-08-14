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С помощью Мax можно заселиться в 800 отелей

Ведомости

Заселение в отели с помощью Мах стало доступно более чем в 800 отелях в 70 регионах России, сообщили в пресс-службе мессенджера.

Больше всего гостиниц с цифровым заселением в Татарстане, Псковской, Ульяновской, Кировской, Новгородской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

«Внедрение цифрового заселения через Мах демонстрирует высокую динамику, технология получает положительные отзывы как от бизнеса, так и от туристов. Дальнейшая синхронизация информационных систем и обучение персонала остаются приоритетными задачами на ближайшие месяцы», – заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Быстрая регистрация с помощью Мах стала доступна в апреле этого года. Теперь гости могут не предоставлять бумажные документы.  

Для заселения в отель на стойке регистрации гостю необходимо зайти в раздел с цифровым ID, выбрать документ, удостоверяющий личность, нажать на кнопку «Предъявить» и показать QR-код сотруднику для сканирования данных. Для подтверждения личности необходимо нажать на кнопку «Подтверждение личности» и предъявить QR-код с фотографией. Фото можно сделать на «Госуслугах».

31 июля Max заключил сделку с операторами связи МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2 об обнулении трафика на платформе. С 1 августа пользователи смогут звонить, писать сообщения, отправлять файлы и т. д. бесплатно.

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