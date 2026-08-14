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Главная / Технологии /

Apple предупредила пользователей о возможных атаках шпионского ПО

Ведомости

Компания Apple разослала новые уведомления пользователям, которые, по ее мнению, стали целями атак с использованием шпионской программы. Об этом сообщило интернет-издание TechCrunch.

По данным портала, техногигант периодически направляет такие уведомления, чтобы предупредить владельцев iPhone, iPad и Mac о возможной компрометации с помощью шпионского ПО. При этом подобные программы-шпионы часто используются правительствами разных стран, уточнил TechCrunch.

Представитель Apple в разговоре с изданием отметил, что уведомления разослали 13 августа пользователям из 110 стран. В компании рассказали, что на сегодняшний день она предупреждала клиентов более чем в 150 странах. Как пишет TechCrunch, это дает представление о том, насколько широко по миру распространилось вредоносное ПО, применяемое правительствами.

Производитель iPhone направляет подобные уведомления несколько раз в год. Начиная с 2021 г. компания предупреждала пользователей об угрозах в более чем 150 странах. В 2024 г. компания предупредила о вредоносных программах-шпионах в своей продукции в 94 странах.

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