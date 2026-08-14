Apple предупредила пользователей о возможных атаках шпионского ПО

Представитель Apple в разговоре с изданием отметил, что уведомления разослали 13 августа пользователям из 110 стран. В компании рассказали, что на сегодняшний день она предупреждала клиентов более чем в 150 странах. Как пишет TechCrunch, это дает представление о том, насколько широко по миру распространилось вредоносное ПО, применяемое правительствами.