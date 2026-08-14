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Главная / Технологии /

ИИ-модель Claude впервые приняла решение об увольнении человека

Сергей Пахомов

Впервые в истории ИИ-модель Claude взяла на себя роль менеджера живых сотрудников и уволила одного из них, сообщил журнал Time.

Как пишет издание, Claude руководила магазином Andon Labs в Сан-Франциско. Увольнение сотрудника последовало после 17 опозданий из 23 смен. Изначально ИИ-модель склонялась к предупреждению, но после сигнала менеджера уволила работника.

Глава Andon Labs назвал этот случай важным этапом в развитии ИИ. Однако эксперимент показал и слабые стороны технологии: за пять месяцев управляемый Claude бизнес потерял почти 40% капитала, показатель опустился со $100 000 до $61 200.

Ранее, 31 июля, ИИ-модели Claude в ходе испытаний получила доступ к системам трех компаний. По данным компании-разработчика, из 141 006 тестовых запусков, где у Claude теоретически был доступ в интернет, выявили три случая, когда модель выходила в сеть внутри оценочной среды Irregular. В этих эпизодах ИИ получил несанкционированный доступ к рабочим системам нескольких организаций.

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