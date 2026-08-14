Ранее, 31 июля, ИИ-модели Claude в ходе испытаний получила доступ к системам трех компаний. По данным компании-разработчика, из 141 006 тестовых запусков, где у Claude теоретически был доступ в интернет, выявили три случая, когда модель выходила в сеть внутри оценочной среды Irregular. В этих эпизодах ИИ получил несанкционированный доступ к рабочим системам нескольких организаций.