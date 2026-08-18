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Главная / Технологии /

В России зарегистрировали 59 медицинских изделий с ИИ

Ксения Наумчик

В России зарегистрировали 59 отечественных медицинских решений, использующих технологии искусственного интеллекта. Об этом заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова на форуме «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» в Казани.

По ее словам, технологии ИИ уже применяются для постановки диагнозов, лечения пациентов и работы медицинского оборудования. Она также сообщила, что в России зарегистрировано более 42 000 единиц медицинского оборудования. Этот реестр ежегодно расширяется, а для отечественных производителей действуют механизмы ускоренной регистрации продукции.

Одним из ключевых направлений развития здравоохранения Самойлова назвала импортозамещение и создание российских технологий.

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«На сегодняшний день мы можем гордиться тем оборудованием, которое реально производится в нашей стране», – отметила руководитель Росздравнадзора (цитата по ТАСС).

13 июля правительство РФ утвердило план реализации стратегии развития здравоохранения до 2030 г.  По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, главной целью стратегии является сохранение населения, укрепление здоровья граждан и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. План также предусматривает расширение профилактических мер.

Среди других направлений стратегии – обеспечение технологической независимости российского здравоохранения, разработка новых лекарственных препаратов в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», цифровизация отрасли с использованием ИИ, развитие медицинской помощи в новых регионах, совершенствование охраны репродуктивного здоровья и организация производства препаратов крови.

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