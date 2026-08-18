В России зарегистрировали 59 медицинских изделий с ИИ

По ее словам, технологии ИИ уже применяются для постановки диагнозов, лечения пациентов и работы медицинского оборудования. Она также сообщила, что в России зарегистрировано более 42 000 единиц медицинского оборудования. Этот реестр ежегодно расширяется, а для отечественных производителей действуют механизмы ускоренной регистрации продукции.