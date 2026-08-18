Telegram подал заявку на создание собственной доменной зоны .gram
Мессенджер Telegram подал заявку на получение доменной зоны .gram. Об этом сообщила команда мессенджера.
В случае одобрения заявки Корпорацией по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) пользователи Telegram смогут получать собственные домены второго уровня, привязанные к их именам в мессенджере.
В Telegram также рассказали, что на таких доменах пользователи смогут создавать интерактивные сайты. Для их создания, как утверждает команда сервиса, будет достаточно текстового запроса. Потенциально возможность получить собственные домены может появиться примерно у 1 млрд пользователей мессенджера.
4 августа Apple разблокировала Telegram в своем магазине приложений.
В конце июля основателю Telegram Павлу Дурову было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о содействии терроризму. Было принято решение об объявлении его в международный розыск.