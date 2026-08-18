Telegram подал заявку на создание собственной доменной зоны .gram

В Telegram также рассказали, что на таких доменах пользователи смогут создавать интерактивные сайты. Для их создания, как утверждает команда сервиса, будет достаточно текстового запроса. Потенциально возможность получить собственные домены может появиться примерно у 1 млрд пользователей мессенджера.