Приложения «Лукойла» недоступны в App Store и Google Play
При попытке скачать одно из этих приложений появляется сообщение: «Сейчас недоступно в вашей стране или регионе». Web-версия приложения продолжает работать.
В пресс-службе компании подтвердили исчезновение приложений «АЗС Лукойл» и «Лукойл для бизнеса» из App Store. Также там отметили, что, для того чтобы приложение не исчезло с iPhone пользователей, необходимо открыть «Настройки», выбрать приложение App Store и отключить функцию «Сгружать неиспользуемые».
12 августа в Google Play стало недоступно приложение Ozon банка. Приложение также не удается обнаружить через поиск в магазине по различным ключевым словам. 21 августа оно вновь стало доступным на платформе.