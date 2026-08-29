Приложения «Лукойла» недоступны в App Store и Google Play

В пресс-службе компании подтвердили исчезновение приложений «АЗС Лукойл» и «Лукойл для бизнеса» из App Store. Также там отметили, что, для того чтобы приложение не исчезло с iPhone пользователей, необходимо открыть «Настройки», выбрать приложение App Store и отключить функцию «Сгружать неиспользуемые».