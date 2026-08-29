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Приложения «Лукойла» недоступны в App Store и Google Play

Анна Суслова

Приложения сетей АЗС «Лукойл» и Teboil (принадлежит компании «Лукойл») пропали из магазинов App Store и Google Play, убедился корреспондент «Ведомостей».

При попытке скачать одно из этих приложений появляется сообщение: «Сейчас недоступно в вашей стране или регионе». Web-версия приложения продолжает работать.

В пресс-службе компании подтвердили исчезновение приложений «АЗС Лукойл» и «Лукойл для бизнеса» из App Store. Также там отметили, что, для того чтобы приложение не исчезло с iPhone пользователей, необходимо открыть «Настройки», выбрать приложение App Store и отключить функцию «Сгружать неиспользуемые».

12 августа в Google Play стало недоступно приложение Ozon банка. Приложение также не удается обнаружить через поиск в магазине по различным ключевым словам. 21 августа оно вновь стало доступным на платформе.

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