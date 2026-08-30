В Госдуме считают, что нужно отучать россиян от VPN
Пользователи должны перестать использовать VPN, потому что это небезопасно, заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
«Мы всячески пытаемся отучить, особенно молодежь, находиться в интернете с постоянно включенным VPN, потому что это небезопасно», – сказал он (цитата по ТАСС).
Депутат считает, что обход блокировок может завести пользователя «в те уголки интернета», от опасности которых «всеми своими ресурсами государство пытается их оградить».
Боярский говорил в июле 2025 г., что VPN запрещать не планируют и никто не собирается штрафовать пользователей за его использование. «Продолжайте спокойно смотреть запрещенный Instagram, Facebook (обе соцсети принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и другие ресурсы – если они не содержат экстремистских материалов, ответственности не будет», – уточнял он.
15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких запретов VPN в России нет. Тогда его слова прозвучали на фоне сообщений, что Минцифры дана задача по снижению использования таких сервисов в России в рамках исполнения законодательства.
На фоне этих действий ряд популярных среди россиян приложений перестали открываться с помощью VPN. Как правило, пользователя встречает сообщение о включенной частной сети и просьба отключить ее.