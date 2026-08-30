В Госдуме считают, что нужно отучать россиян от VPN

Боярский говорил в июле 2025 г., что VPN запрещать не планируют и никто не собирается штрафовать пользователей за его использование. «Продолжайте спокойно смотреть запрещенный Instagram, Facebook (обе соцсети принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и другие ресурсы – если они не содержат экстремистских материалов, ответственности не будет», – уточнял он.