Депутат Боярский заявил об отсутствии запрета на VPN-сервисы в новых поправках

Он подчеркнул, что резонанс вокруг темы VPN отвлек внимание от главных положений законопроекта. Среди них – введение ответственности за неправомерное использование сим-боксов, виртуальных АТС, а также за передачу своих телефонных номеров или аккаунтов в аренду незнакомым лицам. По словам Боярского, именно эти инструменты широко используются мошенниками, в том числе с территории Украины, для обмана граждан РФ.