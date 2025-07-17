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Депутат Боярский заявил об отсутствии запрета на VPN-сервисы в новых поправках

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Принятый во втором чтении законопроект, устанавливающий административную ответственность за поиск запрещенных материалов в сети, предполагает борьбу с телефонным мошенничеством и противодействие экстремизму, а не ограничение доступа к VPN-сервисам. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

«VPN не запрещен. Никто не собирается штрафовать пользователей за его использование. Продолжайте спокойно смотреть запрещенный Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), Facebook и другие ресурсы – если они не содержат экстремистских материалов, ответственности не будет», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что резонанс вокруг темы VPN отвлек внимание от главных положений законопроекта. Среди них – введение ответственности за неправомерное использование сим-боксов, виртуальных АТС, а также за передачу своих телефонных номеров или аккаунтов в аренду незнакомым лицам. По словам Боярского, именно эти инструменты широко используются мошенниками, в том числе с территории Украины, для обмана граждан РФ.

Парламентарий также заверил, что никакого мониторинга телефонов, поисковых запросов или проверок браузеров без судебного решения не будет. Ответственность наступит лишь в случае, если человек целенаправленно ищет и распространяет экстремистские материалы, внесенные в реестр Минюста.

«Эти меры касаются узкого круга лиц, которые злонамеренно ищут запрещенный контент и под его влиянием совершают преступления. Мы создаем инструменты для их выявления и предупреждения», – подчеркнул Боярский.

Он призвал граждан не передавать свои SIM-карты и номера посторонним: если они окажутся вовлечены в мошенническую схему, ответственность может лечь и на владельца.

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, устанавливающий административную ответственность за поиск запрещенных материалов в сети и рекламу VPN-сервисов. 285 депутатов проголосовали «за», 19 – против, 20 – воздержались.

Согласно проекту, в Кодекс об административных правонарушениях вводится новая ст. 13.53. Она устанавливает ответственность за целенаправленный поиск экстремистских материалов, включенных в список Минюста. Учитываются и случаи использования VPN-технологий для доступа к такой информации. Для граждан предусмотрены штрафы в размере от 3000 до 5000 руб.

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