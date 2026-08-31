Минцифры анонсировало скорый запуск 5G в городах-миллионниках

Ранее операторы не поддержали аукцион на частоты в диапазоне 4,8–4,99 ГГц, признав его нерентабельным. В качестве альтернативы рассматривалось распределение полос между крупнейшими операторами при условии запуска сетей в городах-миллионниках к 2031 г. В январе 2026 г. в Минцифры сообщали «Ведомостям», что ведомство рассматривает возможность расширения основного частотного диапазона для 5G до 4400–4990 МГц. При этом операторы с 2019 г. называют приоритетным для развертывания 5G так называемый «золотой диапазон» – 3400–3800 МГц.