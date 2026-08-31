Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
AFLT31,16-0,51%CNY Бирж.12,872-0,22%IMOEX2 128,85+0,66%RTSI783,44+0,66%RGBI113,61+0,17%RGBITR771,27+0,26%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Минцифры анонсировало скорый запуск 5G в городах-миллионниках

Антон Потоков

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) утвердила использование операторами «Билайн», «Мегафон», МТС и Т2 уже имеющихся частот LTE для сетей пятого поколения. Сети 5G на условиях технологической нейтральности должны появиться в городах с населением более 1 млн человек в самое ближайшее время, сообщило Минцифры. О том что ведомство подготовило такое предложение для ГКРЧ, 27 августа сообщали «Ведомости».

В России определились с частотами для 5G

Технологии / Телекоммуникации

Ведомство отметило, что стандарт 5G обеспечивает более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку и увеличенную пропускную способность. Развитие сетей пятого поколения в России будет стимулировать производство отечественного телеком-оборудования. Дополнительно операторы получат по 90 МГц в диапазоне 4630–4990 МГц без проведения аукционов.

С 2027 г. начнется поэтапный переход на отечественные базовые станции. Завершить его планируется к концу 2031 г.

Ранее операторы не поддержали аукцион на частоты в диапазоне 4,8–4,99 ГГц, признав его нерентабельным. В качестве альтернативы рассматривалось распределение полос между крупнейшими операторами при условии запуска сетей в городах-миллионниках к 2031 г. В январе 2026 г. в Минцифры сообщали «Ведомостям», что ведомство рассматривает возможность расширения основного частотного диапазона для 5G до 4400–4990 МГц. При этом операторы с 2019 г. называют приоритетным для развертывания 5G так называемый «золотой диапазон» – 3400–3800 МГц.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте