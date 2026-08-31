Минцифры анонсировало скорый запуск 5G в городах-миллионниках
Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) утвердила использование операторами «Билайн», «Мегафон», МТС и Т2 уже имеющихся частот LTE для сетей пятого поколения. Сети 5G на условиях технологической нейтральности должны появиться в городах с населением более 1 млн человек в самое ближайшее время, сообщило Минцифры. О том что ведомство подготовило такое предложение для ГКРЧ, 27 августа сообщали «Ведомости».
Ведомство отметило, что стандарт 5G обеспечивает более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку и увеличенную пропускную способность. Развитие сетей пятого поколения в России будет стимулировать производство отечественного телеком-оборудования. Дополнительно операторы получат по 90 МГц в диапазоне 4630–4990 МГц без проведения аукционов.
С 2027 г. начнется поэтапный переход на отечественные базовые станции. Завершить его планируется к концу 2031 г.
Ранее операторы не поддержали аукцион на частоты в диапазоне 4,8–4,99 ГГц, признав его нерентабельным. В качестве альтернативы рассматривалось распределение полос между крупнейшими операторами при условии запуска сетей в городах-миллионниках к 2031 г. В январе 2026 г. в Минцифры сообщали «Ведомостям», что ведомство рассматривает возможность расширения основного частотного диапазона для 5G до 4400–4990 МГц. При этом операторы с 2019 г. называют приоритетным для развертывания 5G так называемый «золотой диапазон» – 3400–3800 МГц.