Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
ALRS20,85+7,14%CNY Бирж.12,907-0,57%IMOEX2 214,76+1,36%RTSI802,99+1,49%RGBI113,630%RGBITR772,19+0,03%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Crusoe подписала контракт на $13 млрд с Jane Street на облачные ИИ-услуги

Филипп Иванов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Компания Crusoe, специализирующаяся на дата-центрах и предоставлении вычислительных мощностей для ИИ, заключила пятилетний облачный контракт с трейдинговой фирмой Jane Street Group на сумму около $13 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Соглашение предусматривает предоставление Jane Street кластеров современных чипов GPU и другой инфраструктуры для обучения и использования ИИ-моделей через облачную платформу Crusoe. Сделка стала самым крупным контрактом для Crusoe в ее облачном бизнесе.

Как отмечает агентство, этот контракт способствовал росту интереса инвесторов к новому раунду финансирования Crusoe. Компания ведет переговоры о привлечении около $3 млрд при оценке примерно в $30 млрд.

Ранее Jane Street объявила о планах потратить около $6 млрд на услуги облачной платформы CoreWeave.

Читайте также:«Авито» может построить собственный датацентр
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь