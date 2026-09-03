Crusoe подписала контракт на $13 млрд с Jane Street на облачные ИИ-услуги
Компания Crusoe, специализирующаяся на дата-центрах и предоставлении вычислительных мощностей для ИИ, заключила пятилетний облачный контракт с трейдинговой фирмой Jane Street Group на сумму около $13 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Соглашение предусматривает предоставление Jane Street кластеров современных чипов GPU и другой инфраструктуры для обучения и использования ИИ-моделей через облачную платформу Crusoe. Сделка стала самым крупным контрактом для Crusoe в ее облачном бизнесе.
Как отмечает агентство, этот контракт способствовал росту интереса инвесторов к новому раунду финансирования Crusoe. Компания ведет переговоры о привлечении около $3 млрд при оценке примерно в $30 млрд.
Ранее Jane Street объявила о планах потратить около $6 млрд на услуги облачной платформы CoreWeave.