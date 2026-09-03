Crusoe подписала контракт на $13 млрд с Jane Street на облачные ИИ-услуги

Компания Crusoe, специализирующаяся на дата-центрах и предоставлении вычислительных мощностей для ИИ, заключила пятилетний облачный контракт с трейдинговой фирмой Jane Street Group на сумму около $13 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.