Директор АСИ объяснил, как ИИ влияет на производительность труда

11 сентября в Банке России сообщили о постепенном снижении напряженности на российском рынке труда. По данным опросов, дефицит кадров продолжает сокращаться, а рост заработных плат замедляется. Динамика зарплат постепенно приближается к росту производительности труда, но разрыв между ними остается значительным. Как уточнил регулятор, безработица сохраняется около исторического минимума, однако в последние месяцы немного выросла.