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Главная / Технологии /

Директор АСИ объяснил, как ИИ влияет на производительность труда

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Искусственный интеллект (ИИ) и автоматизация будут постепенно забирать у молодых специалистов рутинные задачи, которые традиционно помогали им получать первый профессиональный опыт. Это создает вызов прежде всего для системы образования, заявил директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Александр Вайно в интервью «Ведомостям».

По его словам, выпускники, выходящие на рынок труда, часто начинают с рутинной работы, чтобы на ее основе сформировать необходимые компетенции. По мере развития ИИ такая возможность будет сокращаться.

В связи с этим, отметил представитель АСИ, необходимо изменить подход к подготовке кадров. Молодые специалисты должны получать не только профессиональные навыки, но и понимать бизнес-процессы отрасли, в которой получают профильное образование.

Вайно также сообщил, что вместе с представителями ведомств прорабатывается вопрос создания новой модели школьного образования. По его словам, действующая система в первую очередь ориентирована на передачу знаний, тогда как новые условия требуют формирования определенных типов мышления.

Александр Вайно: «ИИ – не панацея, а коэффициент к производительности труда»

Общество / Интервью

11 сентября в Банке России сообщили о постепенном снижении напряженности на российском рынке труда. По данным опросов, дефицит кадров продолжает сокращаться, а рост заработных плат замедляется. Динамика зарплат постепенно приближается к росту производительности труда, но разрыв между ними остается значительным. Как уточнил регулятор, безработица сохраняется около исторического минимума, однако в последние месяцы немного выросла.

2 сентября министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что дефицит кадров в России остается, хотя ситуация в зависимости от отрасли разная. Он также уточнил, что все предприятия за период дефицита собрали коллективы под новые производства и при снижении спроса «все коллективы держат, все боятся отпускать работников».

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