Британская Колумбия подала в суд на OpenAI из-за стрельбы в школе

OpenAI обратила внимание на аккаунт стрелявшей девушки еще в июне 2025 г. Команда безопасности обсуждала обращение в полицию, однако этого не произошло. Учетную запись заблокировали, но впоследствии пользователь создала новую. Об этом стало известно вскоре после стрельбы. В результате нападения 10 февраля погибли девять человек, не считая самой нападавшей. Школу было решено снести.