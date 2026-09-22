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Британская Колумбия подала в суд на OpenAI из-за стрельбы в школе

Анна Виноградова
Jennifer Gauthier / REUTERS
Jennifer Gauthier / REUTERS

Правительство канадской провинции Британская Колумбия подало иск против OpenAI и ее гендиректора Сэма Альтмана из-за массовой стрельбы в школе в Тамблер-Ридж в феврале. Истец утверждает, что нападение можно было предотвратить, если бы компания предупредила правоохранительные органы об использовании стрелявшей ChatGPT для подготовки атаки, передает The Guardian со ссылкой на текст документа.

Провинция требует возмещения расходов на ликвидацию последствий нападения, включая строительство новой школы и оказание психологической помощи, а также изменения правил обработки потенциально опасных диалогов в ChatGPT. Представитель OpenAI Дрю Пусатери назвал произошедшее трагедией и заявил, что компания продолжит сотрудничать с властями и правоохранительными органами.

OpenAI обратила внимание на аккаунт стрелявшей девушки еще в июне 2025 г. Команда безопасности обсуждала обращение в полицию, однако этого не произошло. Учетную запись заблокировали, но впоследствии пользователь создала новую. Об этом стало известно вскоре после стрельбы. В результате нападения 10 февраля погибли девять человек, не считая самой нападавшей. Школу было решено снести.

Претензии к OpenAI из-за возможного влияния ChatGPT на опасное поведение предъявлялись и ранее. В апреле власти Флориды начали расследование в отношении OpenAI после стрельбы в университете штата, а в 2025 г. семьи из США и Канады подали семь исков против компании, связав использование чат-бота с причинением вреда и самоубийствами пользователей.

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