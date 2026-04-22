Во Флориде началось расследование против ChatGPT из-за стрельбы в университете
Во Флориде (США) идет расследование в отношении OpenAI и ее приложения с искусственным интеллектом ChatGPT. Процесс начался в результате гибели людей из-за стрельбы в университете, сообщил генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмейер на брифинге, передает Reuters.
«Чат-бот подсказал стрелку, какое оружие использовать, какие патроны подходят к тому или иному оружию, а также будет ли оно эффективно на близком расстоянии», - сказал прокурор.
Он также подчеркнул, что следствие предъявило бы обвинение в убийстве, если бы вместо ИИ со стрелком общался человек. В ходе расследования планируется установить, «несет ли OpenAI уголовную ответственность за действия ChatGPT во время стрельбы».
Представитель OpenAI при этом заявила, что ChatGPT в процессе общения со стрелком использовал для ответов информацию, которую можно найти в общедоступных источниках. Она подчеркнула, что нейросеть не поощряла и не пропагандировала незаконную деятельность.
В апреле 2025 г. в университете штата Флорида произошла стрельба, в результате чего пять человек погибли, еще как минимум четверо были ранены. Стрелок был задержан.