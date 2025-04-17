Во время стрельбы в университете Флориды погибли пять человек
В университете штата Флорида в США произошла стрельба, пять человек погибли, еще четверо ранены. Об этом сообщает WCTV со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По информации телеканала, подозреваемый задержан и находится под стражей. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств, в том числе ФБР.
Как сообщили в правоохранительных органах, степень тяжести ранений пострадавших пока неясна.
Позже телеканал сообщил, что после стрельбы в учебном заведении были госпитализированы по меньше мере шесть человек. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, еще один – в критическом.
В январе ученик пронес оружие в среднюю школу Нэшвилла (штат Теннеси, США) и устроил стрельбу. В результате один человек погиб, еще один был ранен. Начальник полиции города Джон Дрейк тогда сообщил, что юноша напал на 16-летнюю девушку, после чего совершил самоубийство.
В декабре 2024 г. в христианской американской школе штата Висконсин в результате стрельбы погибли пять человек, еще семеро получили ранения, сообщали в NBC News.