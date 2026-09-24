Спецпредставитель президента Швыдкой призвал не расслабляться в регулировании ИИ
В регулировании искусственного интеллекта расслабляться нельзя, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на дискуссии «Новые технологии в культуре и искусстве – благо или вред, преимущества или риск» на Петербургском форуме объединенных культур.
«Расслабляться нельзя, безусловно, потому что это бессмысленно. [Искусственный интеллект] же не расслабляется», – сказал он.
Швыдкой пояснил, что развитие ИИ продолжается и в какой-то момент он может «выйти из-под контроля». Отдельно спецпредставитель президента затронул тему традиционных ценностей, которым российские власти хотят обучить ИИ. По словам Швыдкого, нейросети безразличны к ценностям и ИИ «счастьем не занимается», а занимается только тем, что «мы ему заложим».
Сейчас задачей, продолжил Швыдкой, является внести в ИИ-базу российское наследие. Сегодня эта база англоязычная, поэтому когда ставится задача сделать контент, например, о русских крестьянах, то ИИ «выдаст людей с лицами американских фермеров».
Минцифры в июле предложило расширить свои полномочия и получить статус уполномоченного органа по нормативно-правовому регулированию в сфере ИИ. Ведомство вводит единую терминологию – «искусственный интеллект», «система ИИ», «модель ИИ», «большие фундаментальные модели». Законопроект закрепляет принципы регулирования: верховенство прав человека, риск-ориентированный подход и др.
В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что России важно найти собственную модель регулирования сферы ИИ, но с учетом зарубежного опыта.