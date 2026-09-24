Спецпредставитель президента Швыдкой призвал не расслабляться в регулировании ИИ

Швыдкой пояснил, что развитие ИИ продолжается и в какой-то момент он может «выйти из-под контроля». Отдельно спецпредставитель президента затронул тему традиционных ценностей, которым российские власти хотят обучить ИИ. По словам Швыдкого, нейросети безразличны к ценностям и ИИ «счастьем не занимается», а занимается только тем, что «мы ему заложим».