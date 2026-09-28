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РФ создаст объединенную микроэлектронную компанию на базе «Интегральных систем»

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

ООО «Интегральные системы» «Сбера» станет базой для формирования в России объединенной микроэлектронной компании (ОМК). Она будет аккумулировать ресурсы для развития производства в отрасли и получит средства от технологического сбора, который начнет действовать с 1 декабря 2026 г. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на форуме «Микроэлектроника – 2026», передает «Интерфакс».

По его словам, «Сбер» станет основным партнером проекта. Кроме финансовых вложений компании, в ОМК будут направляться поступления от технологического сбора. Ранее «Интегральные системы» приобрели компанию «Элемент», располагающую компонентной базой, научными и производственными компетенциями и готовой радиоэлектронной продукцией.

Мантуров подчеркнул, что ОМК не станет аналогом Объединенной авиастроительной (ОАК) или Объединенной судостроительной корпораций (ОСК). Создание структуры не предполагает поглощения частных компаний, работающих на рынке микроэлектроники.

Решение об объединении ресурсов, по словам первого вице-премьера, связано с необходимостью масштабных инвестиций. Отдельным участникам рынка может быть сложно самостоятельно финансировать развитие производств, выпуск микросхем требуемых типоразмеров, а также микроэлектронного машиностроения. Еще одним направлением Мантуров назвал производство сред, материалов и газов.

В перспективе ОМК сможет выйти на зарубежные рынки. По мнению Мантурова, дружественные России страны могут быть заинтересованы в диверсификации поставок продукции микроэлектроники.

В январе ПАО АФК «Система» объявило, что продает долю в 37,6% в «Элементе» «Сберу». Тогда корпорация полностью вышла из совместного предприятия с «Ростехом». Банку перешли все активы группы, кроме «Корпорации роботов». Управление производственными активами также было передано структуре Сбербанка, на базе которой планировалась консолидация других компаний отрасли.

29 июля «Сбер» выкупил еще 7,9% акций «Элемента» в рамках обязательной оферты, которая была запущена в феврале 2026 г. Стоимость приобретения в рамках обязательного предложения составила 5,4 млрд руб. Итоговая доля «Сбера» в компании «Элемент» составила 49,8%.

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