РФ создаст объединенную микроэлектронную компанию на базе «Интегральных систем»

ООО «Интегральные системы» «Сбера» станет базой для формирования в России объединенной микроэлектронной компании (ОМК). Она будет аккумулировать ресурсы для развития производства в отрасли и получит средства от технологического сбора, который начнет действовать с 1 декабря 2026 г. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на форуме «Микроэлектроника – 2026», передает «Интерфакс».