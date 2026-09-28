РФ создаст объединенную микроэлектронную компанию на базе «Интегральных систем»
ООО «Интегральные системы» «Сбера» станет базой для формирования в России объединенной микроэлектронной компании (ОМК). Она будет аккумулировать ресурсы для развития производства в отрасли и получит средства от технологического сбора, который начнет действовать с 1 декабря 2026 г. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на форуме «Микроэлектроника – 2026», передает «Интерфакс».
По его словам, «Сбер» станет основным партнером проекта. Кроме финансовых вложений компании, в ОМК будут направляться поступления от технологического сбора. Ранее «Интегральные системы» приобрели компанию «Элемент», располагающую компонентной базой, научными и производственными компетенциями и готовой радиоэлектронной продукцией.
Решение об объединении ресурсов, по словам первого вице-премьера, связано с необходимостью масштабных инвестиций. Отдельным участникам рынка может быть сложно самостоятельно финансировать развитие производств, выпуск микросхем требуемых типоразмеров, а также микроэлектронного машиностроения. Еще одним направлением Мантуров назвал производство сред, материалов и газов.
В перспективе ОМК сможет выйти на зарубежные рынки. По мнению Мантурова, дружественные России страны могут быть заинтересованы в диверсификации поставок продукции микроэлектроники.
В январе ПАО АФК «Система» объявило, что продает долю в 37,6% в «Элементе» «Сберу». Тогда корпорация полностью вышла из совместного предприятия с «Ростехом». Банку перешли все активы группы, кроме «Корпорации роботов». Управление производственными активами также было передано структуре Сбербанка, на базе которой планировалась консолидация других компаний отрасли.
29 июля «Сбер» выкупил еще 7,9% акций «Элемента» в рамках обязательной оферты, которая была запущена в феврале 2026 г. Стоимость приобретения в рамках обязательного предложения составила 5,4 млрд руб. Итоговая доля «Сбера» в компании «Элемент» составила 49,8%.