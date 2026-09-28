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Минпромторг предложил сосредоточиться на узких сегментах микроэлектроники

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российским производителям микроэлектроники следует сосредоточиться на узких сегментах, где у них уже есть сильные компетенции, заявил 28 сентября замминистра промышленности и торговли Василий Шпак на форуме «Микроэлектроника-2026».

По его словам, объем инвестиций в отрасль в России остается значительно ниже, чем у мировых лидеров, поэтому конкурировать по всему спектру электронных технологий страна не сможет. Среди перспективных направлений Шпак назвал фотонику, лазерные технологии и 3D-сборку. «Добиваясь успеха в узких сегментах, сможем двигаться к комплексному достижению технологического суверенитета», – сказал он (цитата по ТАСС).

22 сентября 2025 г. правительство предусмотрело более 250 млрд руб. на развитие электронной промышленности в 2026–2028 гг. Средства планировалось направить на научные исследования, модернизацию производств и открытие новых предприятий. Премьер-министр Михаил Мишустин также обозначил цель увеличить выпуск продукции электронной промышленности до 6,3 трлн руб. к 2030 г.

25 ноября 2025 г. Шпак заявил, что Минпромторг начнет компенсировать производителям до 30% стоимости российского оборудования для выпуска электроники. Максимальный размер выплаты определили в 50 млн руб. за единицу оборудования. На льготные кредиты по ставке 3–5% для организации серийного производства и другие меры поддержки в 2026–2028 гг. ведомство планировало направить около 3 млрд руб.

5 июня 2026 г. Минпромторг сообщил, что российский рынок радиоэлектроники достиг 4 трлн руб. Доля отечественных производителей выросла с 12–12,5% в 2020 г. до 62% в 2025 г. При этом отрасль продолжала зависеть от импортных компонентов.

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