Минпромторг предложил сосредоточиться на узких сегментах микроэлектроники

По его словам, объем инвестиций в отрасль в России остается значительно ниже, чем у мировых лидеров, поэтому конкурировать по всему спектру электронных технологий страна не сможет. Среди перспективных направлений Шпак назвал фотонику, лазерные технологии и 3D-сборку. «Добиваясь успеха в узких сегментах, сможем двигаться к комплексному достижению технологического суверенитета», – сказал он (цитата по ТАСС).