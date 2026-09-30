Apple запланировала выйти на рынок «умных домов»

29 сентября Bloomberg писал со ссылкой на источники, что новый гендиректор Apple Джон Тернус готовит реорганизацию корпорации для того, чтобы сделать ее эффективнее. По данным агентства, Тернус намерен ускорить разработку устройств и расширить их ассортимент. Он также хочет сделать корпорацию более компактной. По данным агентства, Тернус обсуждает изменения с коллегами внутри компании.