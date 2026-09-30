Apple запланировала выйти на рынок «умных домов»
Компания Apple запланировала выйти на рынок «умных домов» 13 октября. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
В основе стратегии, по словам собеседников агентства, лежит «умный дом» под кодовым названием J490. Компания также намерена анонсировать первое обновление HomePod mini с момента выхода этого устройства в 2020 г. и первую новую телевизионную приставку с 2022 г.
В Bloomberg отметили, что компания рассматривает «умный дом» как прибыльную возможность, но ранее технологическому гиганту не удавалось добиться значительных успехов в этой сфере.
29 сентября Bloomberg писал со ссылкой на источники, что новый гендиректор Apple Джон Тернус готовит реорганизацию корпорации для того, чтобы сделать ее эффективнее. По данным агентства, Тернус намерен ускорить разработку устройств и расширить их ассортимент. Он также хочет сделать корпорацию более компактной. По данным агентства, Тернус обсуждает изменения с коллегами внутри компании.